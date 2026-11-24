Adana'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen gruba yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında toplam 3 milyar 100 milyon liralık hareketlilik tespit edilen şüphelilerden 9'u mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, grubu altı ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, şüphelilerin yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

PARAYI KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Polisin tespitlerine göre kentte ofis kuran grup, elde edilen gelirin takibini zorlaştırmak için parayı çok sayıda banka hesabına transfer etti. Paranın daha sonra kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

İncelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

HESABINI KULLANDIRANLARA AYLIK 70 BİN LİRA

Şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 70 bin liranın yanı sıra işlem başına prim ödediği belirtildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.