İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyondaki ikinci dalga sonrası 20 kişi tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak ve Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Ankaraspor Başkanı Ahmet Okatan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NTV'ye konuşan spor hukukçusu Emin Özkurt, yaşanacak süreçte kulüplerin fesih hakkı, maçların iptal durumu gibi konulara ışık tuttu.

FESİH HAKKI DOĞABİLİR

TFF'nin PFDK'ya sevkleri sonrasında yaşanacaklara değinen Özkurt, "Bahsi kendi maçınıza oynadığınız anda müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum" dedi.

Soruşturma kapsamında aldığı ceza 6 aydan fazla olan futbolcular için kulüplerin tek taraflı fesih hakkı doğacağını belirten Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir" diye konuştu.

'İPTAL DURUMU MÜMKÜN'

Bahis oynanan maçlar için karar mekanizması olarak TFF'yi gösteren Özkurt, müsabakaların akıbeti hakkında da bilgi verdi.

Maçların sonucuna etki tespit edilmesi durumunda iptal durumunun mümkün olduğunu söyleyen Emin Özkurt, "Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır." ifadelerini kullandı.