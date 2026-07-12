Bahreyn'de İran tarafından gerçekleştirilen askeri saldırılar nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Ülke genelinde alarm durumuna geçilirken, askeri hareketliliğin ve tehdidin artması üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, yaşanan son gelişmelerin ardından resmi bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA ACİL SIĞINAK ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerindeki kurumsal hesabından yapılan resmi açıklamada, ülkeyi hedef alan saldırılar sebebiyle genel uyarı sirenlerinin bir kez daha çalmaya başladığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, halkın büyük bir panik yaşamaması ve sakinliğini koruması talep edilirken, herkesin en yakın güvenli bölgelere ve sığınaklara yönelmesi gerektiği önemle vurgulandı.

RESMİ KANALLARIN TAKİP EDİLMESİ İSTENDİ

Gelişmeleri yakından takip eden Bahreynli yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlardan yalnızca resmi kanallardan yapılacak açıklamaları ve haberleri itibar alarak takip etmelerini istedi. Bakanlık, bu duyurudan kısa bir süre önce de ülkeyi doğrudan hedef alan ilk saldırı dalgası sebebiyle yine ülke genelinde sirenlerin çaldığını ilan etmişti. Bölgedeki gerilim ve operasyonlar devam ediyor.