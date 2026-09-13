Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenecek toplantıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran ile Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının katılması beklenen toplantıda Hürmüz Boğazı'ndaki durumun görüşüleceği belirtildi.

Bahreyn'in, Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkiler normale dönünceye kadar İran'ın yer aldığı hiçbir ortak toplantıya katılmayacağı aktarıldı. Bahreyn'in bu tutumunun daha önce resmi kanallar aracılığıyla Umman'a iletildiği kaydedildi.

"DİYALOG, GERÇEKLERİN GÖZ ARDI EDİLMESİ ÜZERİNE KURULAMAZ"

Açıklamada, Bahreyn'in Umman'ın çabalarına yönelik takdirinin sürdüğü vurgulandı. "Bu durum Umman'ın samimi çabalarına ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog yolunu benimsemesine yönelik takdirimize gölge düşürmüyor. Diyalog, gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamaz" denildi.

Bahreyn'in altyapısına ve sivil tesislerine yönelik saldırılara maruz kaldığı da açıklamada belirtildi. Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın dün hedef alındığı ifade edildi.

Bu durumun, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıların geçmişte kalmış bir konu olmadığını, hala mevcut bir tehlike bulunduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.