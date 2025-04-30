Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 1 Mayıs'ta ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
26 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN tüm gün boyunca vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım sunacak" dedi.