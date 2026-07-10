İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 ilin valiliğine FETÖ'cü darbe girişiminin engellendiği 15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçekleşecek etkinlikler hakkında bir genelge gönderildi. Çiftçi'nin gönderdiği yazıda 15 Temmuz için “kurucu dönüm noktası” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazının ilk paragrafında “Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN TEKİN DE KURTULUŞ SAVAŞI'NI HEDEF ALMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de geçtiğimiz gün Kurtuluş Savaşı'nı hedef almış ve bundan sonra Kurtuluş Savaşı yerine 'Milli Mücadele' ifadesinin kullanılacağını söylemişti. Tekin'in “Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır" ifadeleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Tekin ve Çiftçi'nin peş peşe gelen hamleleri akıllarda, 'iktidara yönelik yeni bir tarih anlatısı mı yaratılıyor?' endişelerini beraberinde getirdi.