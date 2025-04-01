Ekonomik kriz altında ezilen Türkiye’de en az 20 milyon kişi sosyal yardıma muhtaçken yurt dışı gezilerinden taviz vermeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen ay iki seyahat daha gerçekleştirdi.

ABD’DE KADEM İFTARI

9 Mart’ta ABD’ye gitti, Türkevi’nde Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu, BM Kadının Statüsü Komisyonu Oturumu ve KADEM iftarına katıldı, 15 Mart’ta döndü. Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 29 Mart günü ise Türkmenistan’a gidip Barış ve Güven Yılı etkinliklerine katıldı.

YURT DIŞINDA 86 GÜN

Haziran 2023’te koltuğa oturan Göktaş, 2023’ün ikinci yarısında dokuz ülke gezdi. 2024 yılında 16 ülkeye ziyarette bulundu. 2025 yılının ilk üç ayında dört ayrı ülkeye gitti. Böylece toplamda 20 ayda 29 ülkeyi ziyaret etti, 86 gün yurt dışında kaldı.

ERDOĞAN’A DA EŞLİK ETTİ

Bu ziyaretler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 ve 2023 yıllarına ilişkin faaliyet raporunda da sıralandı. Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bazı gezilerine katıldı.

ABD gezilerine doyamadı Dört kez gitti, 23 gün kaldı

Devlet imkanlarıyla kıtaları aşan Bakan Göktaş’ın son üç yılda gittiği ülkeler şunlar:

2023: Cezayir (17-19 Haziran), Bosna Hersek (10-11 Temmuz), Hindistan (2-4 Ağustos), Macaristan (14-15 Eylül), ABD (18-22 Eylül), Azerbaycan (18-19 Eylül), İsviçre (11-16 Aralık), Cezayir (21 Kasım), Macaristan (18 Aralık).

2024: Katar (5-8 Şubat), Mısır (13-15 Şubat), ABD (9-16 Mart), Özbekistan (13-14 Mayıs), Belçika (24-26 Mayıs), Avusturya (28-29 Mayıs), İspanya (13-14 Haziran), Cezayir (23-25 Haziran), Senegal (10-12 Temmuz), Moğolistan (22-24 Ağustos), ABD (21-27 Eylül), Brezilya (11-13 Ekim), İsviçre (20-21 Ekim), Katar (29-31 Ekim), Macaristan (14 Kasım), BAE (26-27 Kasım).

2025: Kıbrıs (15 Ocak), Fransa (14-15 Şubat), ABD (9-15 Mart), Türkmenistan (29 Mart).