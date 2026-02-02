Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Oksijen'den Sedat Ergin'e verdiği röportajda, Türkiye'nin savunma politikası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

NATO üyeliğinin yeni savunma işbirliklerine engel olamayacağını ve Suudi Arabistan ile Pakistan'la birlikte yeni bir ittifak kurulabileceğini belirten Güler, şunları kaydetti:

'İKİ KARDEŞ ÜLKE...'

Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikası, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iş birliği ilkeleri temelinde yürütülmektedir. Bu kapsamda; Suudi Arabistan ve Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerimiz, karşılıklı çıkarlarımız ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda uzun süredir sürdürülmektedir.

Bu kapsamda savunma sanayii iş birlikleri, askerî eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi çeşitli alanlarda temaslarımız ve ortak çalışmalarımız bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen çok taraflı iş birlikleri değerlendirilmeye devam etmektedir.

'NATO ÜYELİĞİ, YENİ İŞBİRLİKLERİNE ENGEL DEĞİL'

Coğrafi konumu itibarıyla hem doğu hem batı yönlü güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan ülkemiz için, esnek ve çok boyutlu güvenlik ilişkileri geliştirmek stratejik bir gerekliliktir.

Türkiye’nin bu tür girişimlerdeki yaklaşımı, NATO üyeliğiyle çelişen değil, aksine tamamlayıcı niteliktedir. NATO, Türkiye’nin güvenlik politikasının temel sütunlarından biri olmaya devam etmektedir ve bu durum tartışmaya açık değildir. Günümüz güvenlik ortamı; tehditlerin bölgesel, çok katmanlı ve hızla değişen bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle NATO üyeliği, Türkiye’nin başka ülkelerle savunma alanında iş birliği geliştirmesine engel değildir. Aksine bu tür ilişkiler, Türkiye’nin caydırıcılığını artıran ve bölgesel istikrara katkı sunan unsurlar olarak değerlendirilmelidir.