Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın çalışanlara yönelik desteklerin artırıldığını açıkladı.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK ARTIK 3 BİN LİRA DEĞİL

Çalışan annelere verilen çocuk bakım desteği 7.500 TL’ye yükseltilirken, işverenlere sağlanan teşvikler de artırıldı. Kapsamı genişletilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), artık tüm Türkiye’de uygulanacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istihdamını artırmaya yönelik yeni teşvikleri duyurdu. Buna göre, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak amacıyla verilen çocuk bakım desteği 3.000 TL’den 7.500 TL’ye çıkarıldı.

Kadın istihdamını teşvik eden KİPAP kapsamında işverenlere sağlanan ücret, prim ve vergi destekleri de artırıldı. Daha önce 25.000 TL olan destek tutarı, 32.000 TL’ye yükseltildi.

Önceden sadece imalat sektörünü kapsayan proje, artık sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerinde de uygulanacak. KİPAP’ın başlangıçta 25 ilde yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Işıkhan, projenin 81 ile genişletildiğini açıkladı.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen yeni düzenlemelerle, hem çalışan anneler desteklenecek hem de işverenlerin kadın istihdamına yönelik teşvikleri güçlenecek.