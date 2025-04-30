Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ataması yapılacak 15 bin öğretmenin mülakat süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ANLAMAKTA ZORLANIYORUM'

"Her branş aynı merkezde mülakata girecek" diyen Tekin, Türkmenistan ziyareti sonrası Türkiye'den Mahmut Özay'a şöyle konuştu:

Mümkün olduğunca az komisyonla adayları uzun zamana yayarak mülakatlarını yapmak istiyoruz. “Mülakat komisyonları arasında puan farkı var” diye bizi eleştirenler vardı.

Şimdi sizin dediğinizi yapıyoruz. Daha az komisyonla hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem. Bu sefer de diyorlar ki: “Madem öyleydi, niye birleştiriyorsunuz?”

Anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten o zaman da hızlı yapalım, bir an önce öğretmen adayı arkadaşlarımızı bekletmeden sisteme dâhil edelim diye böyle bir şey düşünüyorduk. Şimdi ise zamanımız yeterli; komisyonları ona göre kuracağız.

'BİZ DEĞİL BİLGİSAYAR YAPIYOR'

Benim bakan olarak ihtiyaç duyduğum alana öğretmen almak mı yoksa ihtiyacım olmadığı hâlde öğretmen almak mı daha mantıklıdır? Zaten edebiyat, Türkçe, matematik gibi, temel bilimlerle ilgili norm ihtiyacımızın üstünde öğretmenimiz var. Yüzde 100 norm doluluğu olan branşlarımız var. Hâl böyleyken, 15 bin kadroya hâlâ orada yoğun bir şekilde alırsam haksızlık yapmış olurum. Branş dağılımı tamamen bilgisayar hesabı, biz sadece oranı veriyoruz. Buna müdahale edildiğini düşünmek akıl kârı değil.

'TEMMUZDA AGS SINAVINA GÖRE ALACAĞIZ'

2024’te KPSS’ye girmiş kişilerden atama yapacağız. Orada formasyon şartı ve diğer uygulamalar mevcut hâliyle devam ediyor. 2025 Temmuz ayında AGS sınav sonuçlarına göre alım yapacağız. O artık bizim bünyemizde yürüyecek. Kontenjana giren adayların eğitimlerine bakıp, Millî Eğitim Akademisi onlara göre eğitim organize edecek.