İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi kazaları azaltmak için her 30 kilometrede bir otoyollara radar yerleştirdi.

Radarların tuzak değil, vatandaşların can emniyeti için alınan önlemler olduğunu belirten Bakan Ali Yerlikaya kesilen cezaların bütçenin binde 5'ini oluşturduğunu söyledi.

Ancak radar tedbirini bazı vatandaşlar desteklerken, bazı vatandaşlar ise kesilen ceza makbuzlarını paylaşarak isyan etti.

50 DAKİKA İÇİNDE 8668 LİRA CEZA

Denizli'den Afyonkarahisar'a giden bir vatandaşa 50 dakika içinde 4 kez radara yakalandığı gerekçesiyle 8 bin 668 lira ceza kesildi.

Isparta'da bir vatandaş ise 3 dakika içinde 2 kez radara yakalandı, 3012 lira ceza kesildi.

'BU TUZAK DEĞİL Mİ?'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “asla tuzak kurmuyoruz” sözlerini hatırlatan bir vatandaş da yol kenarında ağaçların arasına gizlenmiş trafik ekiplerine ait aracı kayda alıp, “Bu, tuzak değil mi şimdi?” notuyla paylaştı.