2 Nisan 2025’te yapılan alışveriş boykotu çağrısının etkileri tartışma konusu oldu. Anadolu Ajansı (AA), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayanarak 2 Nisan’daki harcamaların bir önceki güne kıyasla iki katına çıktığını iddia etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise bu verileri paylaşarak boykotun etkisiz kaldığını savundu. Ancak ekonomist Alaattin Aktaş, BKM’nin günlük veri açıklamadığını aylık açıkladığını en son açıklanan verinin de şubat ayına ait veriler olduğunu belirterek rakamların doğruluğunu sorguladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi. Bakan Ömer Bolat, bu verilere dayanarak boykotun başarısız olduğunu iddia etti ve “Halkımız, ekonomisine, ticarete ve esnafına sahip çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

Ancak deneyimli ekonomist Alaattin Aktaş, BKM’nin internet sitesinde 2 Nisan’a ait herhangi bir veri bulunmadığını belirterek bu iddiaları sorguladı. Aktaş, “BKM günlük veya haftalık veri açıklamıyor. Web sitesine giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir. Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı.” ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca BKM’nin Ocak ve Şubat ayına ait verilerini paylaşarak şu noktaya dikkat çekti:

Aktaş, şu tespitlerini paylaşarak, boykotun tutup tutmadığını sorguladı:

‘‘2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış! Peki... Bu görüş neye dayandırılıyor? Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine. Yani resmi verilere...

O zaman soralım:

- BKM'nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok!

- BKM günlük açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM haftalık açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM hangi periyotta açıklama yapıyor, aylık; peki son veri hangi aya ait, şubat.

Başka sorum yok!’’

Aktaş daha sonra şu bilgileri paylaştı, AA’ya sordu:

‘‘Bankalararası Kart Merkezi yetkililerine sordum.

BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok.

Zaten BKM'nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir.

Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı.

Peki Anadolu Ajansı bu hesaplamayı hangi verileri esas alarak yaptı? Ya da ortada bir hesaplama falan yok mu?’’

OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA GÜNLÜK ORTALAMA 43,55 MİLYAR TL HARCANDI

BKM'nin Ocak ve Şubat 2025 verilerine göre, Ocak ayında kredi kartlarıyla toplam 1 trilyon 321 milyar 283 milyon TL'lik alışveriş yapıldı. Bu, günlük ortalama yaklaşık 42,6 milyar TL'ye denk geliyor. Şubat ayında ise toplam 1 trilyon 247 milyar 299 milyon TL'lik alışveriş gerçekleşti ve bu da günlük ortalama yaklaşık 43,5 milyar TL'ye karşılık geliyor. ​

Bu verilere göre, 2 Nisan'da bildirilen 28 milyar TL'lik alışveriş tutarı, Ocak ve Şubat aylarındaki günlük ortalamaların altında kalıyor.