Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında konuştu.

Enerjinin günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Bayraktar, dijitalleşmenin hızlandığı bir dünyada enerjisiz bir hayat düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bayraktar, dünyanın modern tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu, Türkiye'nin ise bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji arzında sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

Dünyada enerji ve maden kaynaklarının merkezde olduğu büyük bir mücadele yaşandığını ifade eden Bayraktar, aynı zamanda küresel ölçekte büyük bir dönüşümden geçildiğini anlattı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin bu yeni çağa hazırlanması gerektiğine vurgu yaparak, gençlere de bu değişime uyum sağlama çağrısında bulundu.

Elektriğin rolünün daha fazla artacağı bu yeni döneme Türkiye'yi hazırlamak için çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, gençlere, bu doğrultuda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin nasıl sağlanacağını, dışa bağımlılığın nasıl sona erdirileceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine nasıl ulaşılacağını ortaya koyan "Milli Enerji 2040" vizyonunu anlattı.

Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin şu anda 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, yani 175 bin megavata, çıkaracağız. Güneş tarlaları, rüzgar türbinleri yurdun dört bir yanında olacak. Bunlara ihtiyacımız var. Türkiye yenilenebilir enerjide yeni bir hikaye yazacak." diye konuştu.

Nükleer enerjiyi Türkiye'nin 70 yıllık hayali olarak nitelendiren Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) dört reaktörün inşasının sürdüğünü söyledi.

Bayraktar, dünyada 400'ün üzerinde nükleer santral bulunduğunu belirterek, "Türkiye nükleer santrallerini mutlaka Akkuyu, Sinop ve Trakya'da yapmak zorunda. Küçük modüler reaktörlerle de bu teknolojiyi üreten bir ülke olacağız. 70 yıllık hayal gerçeğe dönüştüğünde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu santralin ilk reaktörünü devreye aldığımızda, Türkiye artık nükleerde yeni çağa çok daha farklı hazırlanacak. Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan biri. Türkiye'de en az 12 reaktörü 2050 yılına kadar mutlaka yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON EVDE KENDİ GAZINI KULLANAN BİR TÜRKİYE HALİNE GELDİK"

Türkiye'nin 2016'da ortaya koyduğu Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir strateji izlediğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin kendi mühendisleri ve gemileriyle petrol ve doğal gaz arayan ve üreten bir ülke olduğunu anlattı.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfini anımsatarak, "Türkiye'nin dört bir yanında, 4 milyon evde artık kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geldik. Kendi mühendislerimizle bu çalışmaları yürüttük ve Türkiye 2020 yılında, tam pandeminin ortasında, adeta Mavi Vatan'da bir destan yazdı." diye konuştu.

Karadeniz'deki üretimin ikinci fazda iki katına çıkacağını ve yerli gaz kullanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona yükseleceğini aktaran Bayraktar, "Her geçen gün, enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, aralık ayı içerisinde Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Şırnak Gabar'da Eylül 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını anımsatarak, "O dağlarda 700 kilometre yol yaptık. Şimdi günlük 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakam 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkacak." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de edindiği arama ve sondaj deneyimini yurt dışına taşıdığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Somali'de şu anda Türkiye petrol arıyor. Çağrı Bey gemimiz orada sondaj çalışmaları yapıyor. Tüm Somali, aslında tüm Afrika o kadar büyük bir heyecanla ve büyük bir beklenti içerisinde ki, buradaki kabiliyetimiz, yani Türkiye'de başardıklarımızı şimdi dışarıda yapmaya çalışıyoruz."

Bayraktar, Pakistan ile yapılan anlaşma kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni bu ülkeye gönderdiklerini belirterek, "Şimdi Oruç Reis gemimiz orada bir sismik çalışma yapacak. Yani denizin altında ne var ne yok, ona bakacak. Ondan sonra da bir sondaj. Keşifle beraber hem Pakistan için hem de Türkiye için çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

'ENERJİSİNİ VERİMLİ KULLANAN BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "İş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi önceliklendiren, katma değerli bir madencilikle, Türkiye'nin bu kaynakları mutlaka ekonomisine katması lazım. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji verimliliğinin herkese düşen ortak görev olduğunun altını çizerek, "Enerjiyi verimli kullanmamız lazım. Evlerimizde, iş yerlerimizde, ulaştırmada, tarımda her alanda enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Enerjide devlet desteğine dikkati çeken Bayraktar, "Türkiye son 5 yılda elektrik ve doğal gazda yaklaşık 75 milyar dolarlık destek verdi." dedi.

Bayraktar sözlerini, enerjide bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için finansman, insan kaynağı ve güçlü liderliğin önemine dikkati çekerek tamamladı.