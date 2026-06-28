Esra ALUS

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’da başlattığı direniş 14’üncü gününe girdi. Öğretmenler 13 gündür açlık grevini sürdürürken, sesleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan değil, dünyanın dört bir yanından yankı buldu. Üç yıldır talepleri karşılıksız bırakılan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in önceki gün sarf ettiği, “Bize özel okul öğretmenlerinden ulaşan bir şikayet olmadı” sözlerine sert tepki gösterdi.

‘KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ

Öğretmenlerin çağrısına ilk desteklerden biri Brezilya’dan geldi. Viçosa Federal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (ASPUV) Başkanı Monico Pirozi, “Öğretmenlerin demokratik haklarının engellenmeye çalışılmasını büyük kaygıyla izliyoruz” mesajını paylaştı. Dünya Sendikalar Federasyonu’na (WFTU) bağlı Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyonu (FISE) da, açlık grevindeki öğretmenlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

ZİRVE SONRASI DEVAM

Öğretmenler NATO zirvesi için konulan yasaklar nedeniyle açlık grevine ara verdi. Açıklama şöyle:

“Yollar aşınmayacak biz bağırmaya devam edeceğiz. Mücadeleye zorunlu olarak ara veriyoruz. Öğretmenlerin hayatı NATO’dan önemli. Valiliğe göre açlık grevi yasak. Açlık grevine son veriyoruz. Zirve sonrası devam edeceğiz.”

AÇLIK GREVİNE NATO MOLASI

Öğretmenler 13 gündür talepleri için açlık grevindeydi. Dün bir açıklama yaparak zirve nedeniyle açlık grevine zorunlu mola verdiklerini söylediler.

Yusuf Tekin

EĞİTİM-İŞ GENEL BAŞKANI KADEM ÖZBAY KONUŞTU: YUSUF TEKİN KARNEYİ HAK ETMİYOR, GİTMEYİ HAK EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimde büyük çürüme yaşandığını söyledi. Özbay çürüme nedeniyle karne döneminde Bakan Tekin’e bu yıl karne vermediklerini söyledi. Özbay, “Karne bir eksikliği ya da başarıyı anlatmak için verilen değerlendirme belgesidir” dedi ve şöyle devam etti:

Okulda öğretmenin öldüğü, öğrencinin öldüğü, çocuğun aç susuz kaldığı, eğitimin gelecek vaat etmediği, etrafımızı çeviren polislerin de çocuklarını okula gönderirken artık huzurlu olmadığı bir ülkede bakan karneyi değil, buradan bir an önce koltuktan gitmeyi hak ediyor. O nedenle biz ‘Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa’ diyoruz”