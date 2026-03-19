Memişoğlu’nun, Muğla’daki temaslarının ardından Seydikemer’de bir halk iftarı programına askeri helikopter ile gitmesi tartışma konusu oldu. İftarda konuşan Memişoğlu adalet ve barış mesajları vererek, “İnsanlığa daha barışçıl, daha birbirine saygı gösterdiği bir zamanda yaşamayı temenni ediyorum” dedi.

İSRAF ELEŞTİRİLDİ

Bakan Memişoğlu’na sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları karşısında Ramazan ayının zor geçtiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, “helikopter ile mi birbirimize saygı duyacağız” yorumlarında bulundu. Bazı vatandaşlar ise, “bu israf değil mi?” eleştirilere yer verdi.

YEDİ, İÇTİ, UÇTU

Sağlık Bakanı, iftar prograhından Mehmet Günay Stadı’ndan yine askeri helikopterle ayrıldı. Bakan’ın Muğla temasları kamuoyunda tartışma konusu olurken, helikopterle yolculuğunun gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Memişoğlu’nun helikopteri nasıl tahsis ettiği merak konusu oldu.