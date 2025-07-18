Milletvekilleri hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, kira sorunu başta olmak üzere seçim bölgelerinde vatandaşların dile getirdiği sorunları Bakan Mehmet Şimşek’e aktardılar.

‘BAKANLIĞI ÖĞRENEMEDİN’

Vekiller, memur maaşı ile asgari ücret arasındaki makas açıklığını önlemek için asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılmasını istediler. Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırmasının çeşitlendirilmesi ve artmasını da istendi. Bakan Şimşek ise her konuda yapılandırma yapmanın doğru olmadığını, bunun bir süre sonra borç ödememe alışkanlığına neden olduğunu söyledi. Şimşek tüm taleplere karşı çıktı ve ‘Olmaz’ dedi. Şimşek’in her öneriye karşı çıkması üzerine AKP’liler Bakan’a “Bay No” adını taktılar.

Kampta bir milletvekili de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya tarımsal desteklemelerle ilgili sorunları aktardı. Bakan Yumaklı da , “Sayın vekilim eleştirilerinizi not aldık, size dönüş yapacağız” karşılığını verdi. Bunun üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu Bakanlığı hâlâ öğrenemedin” diyerek Yumaklı’ya sitem etti. AKP’li bir milletvekili ‘’Yaşlılar için evde bakım parası ödeniyor ama birçoğu hastanede yatıyor. Bir düzenleme yapılmalı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise evde bakım ücretini kendilerinin ödemediğini söyleyerek “Biz bakmıyoruz, biz sorumlu değiliz” dedi. Bakan ile vekil arasında 3 defa ‘’Sorumlusunuz”, “Değiliz” diyaloğu yaşandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sayın Bakanım sizin bakanlık sorumlu, başka illerden de benzeri şikayetler alıyoruz” dedi. AKP’li vekiller Göktaş için “Bakanlığından haberi yok” eleştirisi getirdiler.