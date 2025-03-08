Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alınacağını duyurdu. Bolat, "Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, alımların 865’inin sözleşmeli, 123’ünün ise kadrolu personelden oluşacağını belirterek, “Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın duyurusuna göre;

Sözleşmeli personel kapsamında: 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför istihdam edilecek.

Kadrolu personel kapsamında ise: 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar alımı yapılacak.

Bakanlık, işe alım sürecine ilişkin detayları ve başvuru şartlarını ilerleyen günlerde paylaşacağını duyurdu.