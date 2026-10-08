Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın gazeteci Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. ‘HUKUKİ SÜREÇ BUGÜN BAŞLATILDI’ Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın şahsına yönelik gerçeği yansıtmayan, gerek kendilerinin gerekse Ticaret Bakanlığı makamının itibarını zedelemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik iftiralar karşısında hukuki süreç bugün başlatılmıştır. Bu kapsamda Sayın Bakanımız tarafından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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