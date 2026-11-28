İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘DOLANDIRICILIK SUÇLARI ARTTI’

Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi.

‘DOLUNAY İSİMLİ PROJE GELİŞTİRİLDİ’

Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Başında savcı var. Emniyetimiz, jandarmamız, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Siber Güvenlik Başkanlığı var. Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek."

‘DAHA ETKİLİ MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK’

Çiftçi, projeyle ilgili Adalet Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını ve yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı kararı çıkacağını, ardından Meclis'te bir yasal düzenleme yapılarak daha etkili bir mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.