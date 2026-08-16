İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da AK Parti il başkanlığını ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, bu sürecin sadece siyasetçilerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"50 YILLIK PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ"

Çiftçi, "Tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacağız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet millet açısından fayda var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört temel başlıkta özetledi: tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Bu adımların, ülkenin yeni bir boyuta geçişinde kritik olduğunu belirten Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için tüm kurumların ve vatandaşların üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi.

"BURADA ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİNE YAPILAN BİR OPERASYON VAR"

Çiftçi, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu. Operasyonun, örgütün üst yönetimine yönelik olduğunu ve geniş kitlelere yönelik bir baskı olmadığını vurguladı.

Çiftçi, "Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş, çıkar örgütlü suç şebekesine de örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptık. Burada şunu açıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada, alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor" dedi.

İŞTE KULLANDIKLARI PROGRAM

Bakan Çiftçi, örgütün üst kademesinin gizli bir yazılım olan Blooper uygulamasını kullandığını ve bu uygulamanın üç kademeli doğrulama ile giriş yapılabildiğini belirtti. Ayrıca, örgütün Almanya'da Köln'de 70 milyon Euro'ya genel merkez yaptığını ve faaliyetlerini oraya kaydıracağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuşmasında, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandığını vurguladı. Bak, Diyarbakır ve Erzurum arasında oynanacak olan Süper Lig maçının birlik ve beraberlik vesilesi olmasını umduğunu belirtti.

Bak, "Türkiye gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşıyor. Burada da yaşadığımız süreçlerde yine önemli husus biz gençlere, ailelere şunu söylüyoruz: Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spor öğrensinler, sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın" diye konuştu.