İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının ardından Turgutlu’ya giderek olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 ÖĞRENCİ AMELİYATTA

Çiftçi, saldırıda yaralanan 8 öğrenciden 3’ünün yoğun bakımda olduğunu, diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Bir öğrencinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, “3 çocuğun ameliyatı devam ediyor, 8 çocuğumuzdan 3'ü yoğun bakımda, diğerlerinin durumu iyi. 1'i taburcu oldu. Yaralıların hepsi öğrenci” dedi.

SİLAH DEDEDEN ALINMIŞ

Saldırıda kullanılan silahın nasıl temin edildiğine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı. Çiftçi, "Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret" ifadelerini kullandı.

OKUL ÇEVRESİNDE DENETİMLER SÜRECEK

Saldırının ardından olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağını belirten Çiftçi, herhangi bir ihmali veya sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini söyledi. Okul çevresindeki güvenlik önlemlerine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, “İçişleri Bakanlığı olarak okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında, metruk binaları düzenli araştırmalarımızla denetliyoruz” dedi. Çiftçi, saldırının ardından 20 psikososyal destek görevlisinin görevlendirildiğini, bu sayının yarın 27’ye çıkarılacağını da açıkladı. Ayrıca olayın ardından Millî Eğitim, İçişleri ve diğer bakanlıkların okul güvenliğine yönelik planlamalar yaptığı belirtildi.