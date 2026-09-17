İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'i andı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı, "Milletin iradesine vurulan kara leke: 27 Mayıs" başlıklı açıklamasında bu darbenin milli iradeyi vesayet altına almaya çalışan müdahaleler döneminin ilk halkası olduğunu belirtti.

Ardından Yassıada'nın milletin hafızasına "Yaslıada" olarak kazınan bir zulmün sembolüne dönüştüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik 27 Mayıs'ın karanlık sürecinde millet iradesine yönelen vesayetin ve hukuksuzluğun bedelini ödeyen isimler oldu. Darbeler, muhtıralar ve vesayet girişimleri ise yıllar boyunca demokrasimize, hukukumuza ve ülkemizin kalkınma mücadelesine ağır bedeller ödetti. Aradan geçen yıllar gösterdi ki milletin gönlüne nakşedilen isimler unutturulamaz, zulmün bıraktığı kara leke zamanla silinmez.

Artık Türkiye'de milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya, siyasete antidemokratik yollarla istikamet vermeye ve milletimizin tercihlerini yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu aziz millete bir daha 'Yaslıada'lar yaşatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hak yerini bulur, zulüm ise milletin vicdanında mahkum olur. Bu ülkenin sahibi millettir, söz de karar da milletindir. 27 Mayıs'ın demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'i hayırla, Fatiha’yla, rahmet ve dualarla yad ediyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet, makamları ali olsun."