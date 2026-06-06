İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarikat bağlantısı ile gündeme gelen Bakan Çiftçi'nin açıkladığı hayali de dikkat çekti.

BAKANIN HAYALİ KUDÜS VALİLİĞİYMİŞ

Şam, Halep ve Karabağ'da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Çiftçi, Kudüs'ün de bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inandığını ifade etti. Bu inancını uzun yıllardır içinde taşıdığını belirten Çiftçi, valilik yaptığı dönemde ettiği bir duayı anlattı.

Çiftçi, "Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum" dedi.

Kudüs'e ilişkin umutlarını koruduğunu dile getiren Çiftçi, gelecekte bölgedeki şartların değişeceğine inandığını söyledi. Çiftçi, "O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.