Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara’da sürdürdüğü hak mücadelesi büyüyor. Açlık grevindeki öğretmenlerden 14’ü, önceki gün TBMM’nin Çankaya Kapısı önünde polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Eğitimciler ters kelepçeyle gözaltı araçlarına bindirildi.14 öğretmen gün içinde serbest bırakıldı. KADRAJDAN KAÇAMADI Eğitim emekçilerinin maruz kaldığı muameleye tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis kalkanlarının önüne geçerek açıklama yaptı. Tam o sırada kameralara dikkat çeken bir görüntü yansıdı. Yaka paça sürüklenerek gözaltına alındılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşananlara dönüp bakmadan korumaları eşliğinde hızlı adımlarla ayrıldı. Açlık grevindeki öğretmenler ters kelepçeyle gözaltına alınırken ve yerde sürüklenirken, Bakan’ın bu tavrı tepkilere neden oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.