İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lider Haber canlı yayınında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sürecinin Türkiye genelinde tamamlandığını açıkladı. Çiftçi, 21 Ekim 2026'da Diyarbakır'da son sokak hayvanının barınağa alınmasıyla hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi.

Çalışmaların önce büyükşehir olmayan 51 ilde başladığını, ağustos ayı itibarıyla 30 büyükşehirde de uygulamaya geçildiğini belirten Çiftçi; barınaklar ve doğal yaşam alanları oluşturulduğunu, toplanan hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemlerinin yürütüldüğünü anlattı.

Çiftçi, "Yüzde 100 olarak tamamen topladık, sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına aldık" dedi. Bu alanlarda hayvanların beslendiğini ve aşılandığını belirten Çiftçi, isteyenlere sahiplendirme yapıldığını da kaydetti.

COP31 İÇİN 26 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı. Hazırlıkları yerinde görmek için geçen günlerde kente gittiğini söyleyen Çiftçi, konferansın 1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini ve alanın güvenliğinden İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu belirtti.

Konferansa 100'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile 200-300 bakanın geleceğini söyleyen Çiftçi, 20 bin delegasyonun beklendiğini, günlük 100 bin ziyaretçi planlandığını aktardı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin karadan, denizden ve havadan güvenlik tedbirleri aldığını belirten Çiftçi, sahada 26 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki tedbirlerin aynısını COP31 için de planladıklarını söyleyen Çiftçi, Antalya ve çevre illerin yanı sıra sınır ve liman illerinde de tedbirlerin sıklaştırıldığını anlattı. Liderlerin havaalanı, otel ve konferans alanı arasındaki güzergahlarının planlandığını, havaalanında polislerin 24 saat esasına göre nöbet tutacağını ifade etti.

Konaklama alanlarının beş bölgeye ayrıldığını açıklayan Çiftçi, zirve alanında yaklaşık 1500 özel harekat personeli ile 3 bin 298 civarında trafik polisinin görev alacağını söyledi.

SİBER SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI TEDBİR

Zirve boyunca siber saldırılar olabileceğini değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele birimlerinin internet ortamında devriyelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Deniz güvenliği için de planlama yapıldığını söyleyen Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının 207 personelle görev alacağını aktardı. Korvet, hücum botları, helikopterler ve özel harekat timlerinin de sahada olacağını belirtti.