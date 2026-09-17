Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ederken, TGRT Haber canlı yayınında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye gerçekleştirilen operasyonlar soruldu.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edip etmeyeceği sorulan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

'YARIN SABAHA DOĞRU DA OPERASYON OLABİLİR'

Çiftçi, "Operasyonlar devam edecek. Kısaca bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fon piyasasındaki gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dikkat çeken isim hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı. Kumova’nın hem evinde hem de iş yerinde arama yapıldı.

Hedef Holding bünyesindeki İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp de soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

48 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı bildirildi. Bu isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya da bulunuyor.

Kaynak olarak ekle

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yurt dışına çıkış yasağı getirilen 48 kişinin isimleri şöyle:

  1. Ahmet Özcan
  2. Ali Rıza İncekara
  3. Alper Öztürk
  4. Ayşe Seher Aydın
  5. Berkan Gülen
  6. Bülent Uygun
  7. Büşra Alçelik
  8. Celal Yarız
  9. Emre Tezmen
  10. Enes Furkan Çetinkaya
  11. Enes Yazıcı
  12. Enver Çevik
  13. Erdin Özel
  14. Erkan Kilimci
  15. Feryal Köker
  16. Furkan Baki
  17. Gözde Hacıoğlu
  18. Haldün Saffet İnal
  19. Halil İbrahim Ege
  20. İbrahim Bekci
  21. İlhan Aygün
  22. İsmail Ege
  23. Kemal Akkaya
  24. Lütfi Çetinel
  25. Mehmet Erbey
  26. Mehmet Salih Turhan
  27. Mehmet Yıldırım
  28. Muhammed Yarız
  29. Murat Keçeci
  30. Müjdat Ede
  31. Mustafa Bor
  32. Nilgül Sarıçalı
  33. Oğuzhan Özerkaya
  34. Onur Göğebakan
  35. Orçun Berkay Kaya
  36. Ömer Bedir Çetinel
  37. Ramazan Erbey
  38. Sabahattin Reha Şen
  39. Salih Can Bülbül
  40. Samet Çetinel
  41. Selçuk Kahya
  42. Serdar Turhan
  43. Serhat Güven
  44. Sezai Bekgöz
  45. Sezer Gümüş
  46. Şerifegül Yıldırım
  47. Uğur Akkafa
  48. Yunus Emre Yıldırım