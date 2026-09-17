Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ederken, TGRT Haber canlı yayınında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye gerçekleştirilen operasyonlar soruldu.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edip etmeyeceği sorulan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

'YARIN SABAHA DOĞRU DA OPERASYON OLABİLİR'

Çiftçi, "Operasyonlar devam edecek. Kısaca bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fon piyasasındaki gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dikkat çeken isim hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı. Kumova’nın hem evinde hem de iş yerinde arama yapıldı.

Hedef Holding bünyesindeki İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp de soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

48 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı bildirildi. Bu isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya da bulunuyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yurt dışına çıkış yasağı getirilen 48 kişinin isimleri şöyle: