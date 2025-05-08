Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

-(İstanbul'daki deprem) 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik.

-Yapmış olduğumuz çalışmalarla, bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz.