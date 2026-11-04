Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınacağını açıkladı. İkinci el otomotiv satışlarında zorunlu olan sistemin taşınmaz satışlarında da kullanılabilmesi için hukuki altyapının oluşturulduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bolat, uygulamanın teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacağını söyledi. Yeni sistemle satış bedelinin ödenmemesi riskinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirtti.

Bolat, ikinci el motorlu taşıt ekspertiz hizmetlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağının da ilgili kurumlar ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldığını kaydetti.

EV ALIM SATIMDA YENİ DÖNEM

Bolat, gayrimenkul sektöründe yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirterek, ikinci el otomotiv satışlarında zorunlu olan güvenli ödeme sisteminin taşınmaz satışlarında da kullanılacağını söyledi.

Bolat, "Bu Sistemin taşınmaz satışlarında da uygulanabilmesi amacıyla gerekli hukuki altyapıyı oluşturduk. Teknik çalışmaların tamamlanmasının akabinde Sistemi taşınmaz satışlarında da uygulamaya alacağız. Yeni uygulamayla satış bedelinin ödenmemesi riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor" dedi. Bolat, ikinci el motorlu taşıt ekspertiz hizmetlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağının da ilgili kurumlar ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldığını kaydetti.

ARAÇ KİRALAMADA ÜÇ AYRI TARİH

Bolat, bu yıl yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile hem işletmeler hem de kiralanan taşıtlar için standart ve kurallar getirildiğini belirtti.

Yönetmeliğin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceğini açıklayan Bolat, mevcut işletmelere yetki belgesi almaları için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanındığını söyledi. İşletmelerin asgari taşıt ve nitelik şartlarını sağlamaları için tanınan süre ise 1 Ocak 2028'de dolacak.

ESNAFIN YATIRIM KREDİSİNDE ÜST LİMİT 3,5 MİLYON LİRA

Esnaf ve sanatkârlara 2026'nın ilk 10 ayında 168,1 milyar liranın üzerinde Hazine destekli kredi kullandırıldığını belirten Bolat, işletme kredilerinin üst limitinin 1,5 milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limitinin ise 3,5 milyon liraya çıkarıldığını söyledi.

İkinci el araç ile makine ve teçhizat alımlarının yatırım kredisi kapsamına alındığını ifade eden Bolat, kredilerin faiz oranının yüzde 20'ye düşürüldüğünü açıkladı.

Bolat'ın verdiği bilgiye göre geri ödeme süreleri işletme kredilerinde 48 aya, taşıt ile makine ve teçhizat alım kredilerinde 60 aya, iş yeri edindirme kredilerinde ise 72 aya yükseltildi. Kredi kullanabilmek için gereken altı aylık faaliyet süresi de üç aya indirildi.

HAL KANUNU İÇİN TASLAK HAZIRLANDI

Bolat, Hal Kanunu'nda değişiklik yapılması için hazırlanan taslağın ayrıntılarını da paylaştı. Taslakta, semt pazarlarında üreticilere ve toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılabilmesine yönelik yetki düzenlemesi yer alıyor.

Belirli perakendecilerin satacakları ürünlerin yüzde 20'yi aşmayacak şekilde belirlenecek bölümünü üretici ve üretici örgütlerinden satın almalarının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

Bolat, üretici örgütlerine hal kurmaları için bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesinin, ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesinin ve üretici örgütleri aracılığıyla pazarlanan ürün bedellerinden gelir vergisi stopajının kaldırılmasının da planlandığını belirtti.

İHRACATÇI DESTEĞİ 2027'DE 65 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILACAK

İhracatçılara yönelik desteklerin 2027 yılında 65 milyar liraya çıkarılacağını söyleyen Bolat, ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 413 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti.

KAPIKULE'NİN KUZEYİNE TIR GEÇİŞLERİ İÇİN YENİ KAPI

Sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik çalışmaları da anlatan Bolat, Bulgaristan makamlarıyla mevcut Kapıkule/Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın kuzeyinde yalnızca TIR geçişlerine yönelik yeni bir kara gümrük kapısı açılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Bolat, gerekli anlaşmanın imzalanmasının ardından kapının yapımına yönelik işlemlerin başlatılacağını bildirdi.