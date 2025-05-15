Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin “P1 yetki belgesi” almasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

YETKİ BELGESİ E-DEVLET'TEN ALINACAK

En fazla 3 taşıtla faaliyet gösteren kuryelere yüzde 85 indirim uygulanacak, ilk 6 ayda başvuranlar ise yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Yetki belgeleri, e-Devlet üzerinden yüzde 5’e varan indirimle alınabilecek.

Ayrıca, kuryelerin “Kurye Faaliyet Belgesi” edinmesi gerekecek ve mesleki yeterlilik belgeleri için bir yıllık geçiş süresi tanındı.

TESLİM EDİLEMEYENLER AYNI SÜRE İÇİNDE İADE EDİLECEK

Yönetmelikle, teslim edilemeyen gönderilerin aynı süre içinde iade edilmesi zorunlu hale geldi. Teslimat sırasında alıcı talebiyle gönderi kontrol edilebilecek, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler sunulabilecek. Bozulabilir gıda taşımacılığında gerekli önlemler alınacak. Kuryelerin reflektif yeleklerinde “KURYE” ibaresi ve firma U-Net numarası bulunacak. Yasaklanmış eşyaların taşınması ise engellenecek.

KADIN İSTİHDAM EDENLERE 3 AY ÜCRETSİZ

Kadın şoför istihdamını artırmak için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak; 3 bin 19 lira olan ücret 150 liraya düşecek. Son bir yılda taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgeleri 3 ay ücretsiz uzatılacak.

YÜZDE 95 İNDİRİMLİ VERİLECEK

Şehirler arası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığı yeniden düzenlendi. Servis taşımacılığında en fazla 3 servisle faaliyet gösterenlere yüzde 95 indirimli yetki belgesi verilecek.

Biletli yolcu taşımacılığında 18-24 koltuklu araçlar kullanılabilecek, U-ETDS’ye eksik bildirim yapan firmalara yeni yaptırımlar uygulanacak.

Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 öz mal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek. Tahditli taşıtlar, UKOME veya il trafik komisyonu izniyle şehirler arası servis taşımacılığında kullanılacak.

TAKOGRAF KULLANIMI ZORUNLU OLACAK

Otobüs, kamyon ve çekici sürücüleri için takograf kullanımı zorunlu olacak. Takograf kurallarına uymayanlara 44 bin 325 lira ceza kesilecek. Taşımacı firmalar, şoförlerini mesafeye göre önceden planlamak zorunda olacak.

Yönetmeliğin bazı hükümleri bugünden itibaren, bazıları ise 2 ay sonra yürürlüğe girecek.