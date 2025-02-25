Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik." dedi.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu'nda toplandı.

"Dijital bağımlılık riskine karşı çocuklarımızı korumak zorundayız"

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bugün çocuklarımız ne yazık ki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar, istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaşıyor. Bu durum nedeniyle sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebiliyor. Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz."

"SOSYAL MEDYA İÇİN KADEMELİ DÜZENLEME ÖNERECEĞİZ"

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." diye konuştu.