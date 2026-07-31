Kansas'ın Dickinson bölgesindeki Carlton'da yer alan ve Atlas E füze programı kapsamında inşa edilen yeraltı füze tesisi satışa çıkarıldı. Yaklaşık 7,36 hektara (18,2 dönüm) tekerleyen arazi, yüksek güvenlikli tel çitleri, asfalt yol bağlantısı ve Soğuk Savaş askeri mimarisini barındıran yeraltı beton yapılarıyla piyasaya sunuldu.

YERALTI SİLOSU HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Emlak platformu LandSearch verilerine göre, 551 Daisy Road adresindeki mülk, 32 kilometreye (20 mil) kadar uzanan bir görüş açısına sahip yüksek bir konumda bulunuyor. Dikenli tellerle çevrili arazide, dönemin Atlas E balistik füze sistemlerini barındırmak için inşa edilmiş, basınca ve patlamaya dayanıklı güçlendirilmiş yeraltı betonarme binaları yer alıyor.

TİSİSİN TARİHSEL VE ASKERİ GEÇMİŞİ NE DAYANIYOR?

ABD Ulusal Park Servisi kayıtlarına göre, Atlas E füzeleri Eylül 1961 ile Ocak 1965 tarihleri arasında Amerikan nükleer caydırıcılık stratejisinin parçası olarak faaliyette kaldı. Eyaletteki Forbes Hava Kuvvetleri Üssü'ne bağlı 9 birim dahil olmak üzere toplam 28 konuşlanma noktasından biri olan tesis, katı yakıtlı daha modern füze sistemlerine geçilmesiyle kısa sürede askeri işlevini yitirdi.

MÜLK HANGİ KULLANIM ALANLARI İÇİN DEĞERLENDİRİLİYOR?

Geleneksel konut veya çiftlik yapılarından farklı olarak tamamen gömülü betonarme altyapıya sahip olan mülk; özel konut dönüşümü, güvenli depolama, sığınak, kırsal kullanım ve temalı turizm projeleri gibi niş yatırım kategorisinde değerlendiriliyor.