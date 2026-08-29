Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında işgal altındaki vatan topraklarının milletin fertleri tarafından savunulmaya başlandığını belirterek, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla direnişin millî bir irade altında birleştiğini ifade etti.

“Ya İstiklal! Ya Ölüm!” iradesiyle Türk milletinin kenetlendiğini vurgulayan Ersoy, Kurtuluş Savaşı’nın 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandırıldığını belirtti.

Ersoy, mesajında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrine de yer vererek, işgal kuvvetlerinin Anadolu’dan tamamen çıkarıldığını ifade etti.

“İstiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır”

30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer olmadığını vurgulayan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“104 yıl önce fiilî işgal bertaraf edilmiş, istiklâl kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimî bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir.”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin bugün gerçekleştirdiği projelerin ve ortaya koyduğu eserlerin arkasında, 104 yıl önce yakılan istikbal meşalesinin bulunduğunu belirtti.

Bu bilinç ve meşalenin gelecek nesillere aktarılacağını ifade eden Ersoy, “İstiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır” dedi.

Atatürk ve şehitler anıldı

Ersoy, mesajının sonunda Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Bakan Ersoy, “Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı