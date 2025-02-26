Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon üçüncü kez toplandı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra bakanlık bürokratları da katıldı.

CHP’nin, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelsin” talebi toplantının başında yinelendi.

"BAKAN YOKSA BU BİR TİYATRODUR"

Komisyon toplantısının başında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Bakan Ersoy’un komisyona gelmemesine tepki gösterdi.

SÖZCÜ TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu komisyonda yaşananları aktardı.

Mutlu şunları aktardı:

"Önce görsel basın kayıt aldı, ardından görsel basının çıkması istendi. CHP ve İYİ Parti, 'Görsel basın kalsın, tüm Türkiye bu kararı merak ediyor' dediler. CHP'li Başarır ise, 'Bakanın gelmesini istiyoruz, Bakan yoksa bu bir tiyatrodur ve biz de bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. Meclis bir araştırma yapıyor zaten burada bakan yok. Peki bu bir sizin vicdanınıza sığıyor mu?' dedi"

CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti ve Yeni Yol'un da komisyonu terk ettiği öğrenildi.