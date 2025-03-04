Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un bir paylaşımı daha tepki çekti. Pervin Ersoy kafelerde yarım saatte bir ücret alınması uygulamasını savundu.

Daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Pervin Ersoy bir sayfanın "Kafelerde taksimetre uygulaması başlatıldı. İlk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilere her yarım saatte bir kişi başı 50 TL ekstra ücret yazılacak" iddiasını "Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal edip gelen insana yer vermeyen saygısızlara iyi olur." notuyla paylaştı.

Ersoy'a tepki gecikmedi.