Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik eleştirel bir paylaşımı Instagram’da beğenerek dikkat çekti.

BOZDAĞ’IN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

“Üzüntü taşımıyorum, çocukların ahı kolay çıkmaz” notuyla paylaşılan gönderide, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunduğunu gösteren bir video yer aldı.

Paylaşımda, Bozdağ’ın sağlık sorunlarına ilişkin olarak, “Sağlık sorunları nedeniyle üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz” ifadeleri dikkat çekti.

‘Adalet Bakanı sıfatıyla savunmuştu’ başlığıyla paylaşılan gönderide, Bekir Bozdağ hakkında şu ifadeler yer aldı:

-18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini ‘Adalet Bakanı’ sıfatını taşıyarak böyle savunmuştu Bekir Bozdağ.

-Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü.

Bu paylaşımı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un beğenmesi dikkat çekti.