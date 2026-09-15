Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgesel güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin jeopolitik duruşu ve iki ülke arasındaki iş birliği vurgulandı.

Gün içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilen Bakan Fidan'ın bu ziyareti, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından bölgede kalıcı barışın ve yeni iş birliği fırsatlarının inşası yolunda atılan stratejik bir adım olarak kayıtlara geçti.

KARADENİZ VURGUSU

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'in güvenliği oldu.

Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak bölgede olası bir felaketin önüne geçtiğini belirten Bakan Fidan, sivil gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin milli güvenliğini merkeze alan uyarılarda bulunan Fidan, şunları söyledi:

"Savaşın Karadeniz'e yayılması ve vatandaşlarımızı tehdit etmesiyle ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Karadeniz'deki sivil gemilere yapılan saldırılar güvenliği açıkça tehdit etmektedir. Bu konunun da nihayete ermesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz."

Savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Savaş yıpratma savaşından yok etme savaşına dönmüş durumda. Hedef alınmayan hiçbir yer yok. Sivil zayiatların giderek arttığını görüyoruz. Biz bu resmin nereye gideceğini savaşmayı bilen bir millet olarak en başından söylemiştik. Daha fazla felakete yol açmadan durması gerekiyor"

Fidan, tarafların mutabakata varması amacıyla diplomatik çabaları artırdıklarını ve hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

Ortadoğu'da tırmanan gerilime de değinen Bakan Fidan, bölgesel barışın tesisi için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin küresel ticaret ve bölge istikrarı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "İran'ın güvenliği bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Hürmüz Boğazı'nda geçişlere izin verilmeli, bölgede barış imkanı sağlanmalı" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ SARSILMAZ'

Toplantıda 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra, Karabağ'ın Azerbaycan'a katılmasını kutlayan ile savunma sanayisindeki derinleşen ortaklığa dikkat çeken Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilere dair şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiştir. Savunmayı da ekleyerek giderek derinleşen ortaklığımız somut olarak gözükmekte. Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye Azerbaycan'ı desteklemiştir."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Kafkas İslam Ordusu'nun 108 yıl önce Bakü'yü işgalden kurtarmasının yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin anlamlı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve desteği vurgulayan Bayramov, şu ifadeleri kaydetti: