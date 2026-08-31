Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "(Mekke Anlaşması) Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır." dedi.

Bakan Fidan, "(Mekke Savunma İttifakı) İttifak, genişlemek üzere kurulmuştur. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu soykırımcısı, ciddiye alınacak bir insan değildir." diye konuştu.

MEKKE İTTİFAKI NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL

Mekke ittifakının NATO'ya bir alternatif olmaedığını vurgulayan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Mekke İttifakı’nın, ülkemizin NATO’dan ve diğer ittifaklar ile anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini geçersiz kılmadığını veya bunların yerine geçmediğini vurgulamak isterim."

"Mekke İttifakı’nın başından itibaren genişleme niyetiyle kurulduğunu vurgulamak isterim."

"Ancak, ilk aşamada temellerinin çok dikkatli ve sağlam bir şekilde atılması hayati önem taşımaktadır."

NETANYAHU CİDDİYE ALINMAMALI

Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırgan ifadelerine de değindi. İsrail Başbakanı'na şu sözlerle yüklendi:

"İnsanlığın ve uluslararası toplumun ortak düşmanı haline gelen suçlu ve soykırımcı Netanyahu, şu anda ciddiye alınması gereken biri değildir."

"Netanyahu ve onun temsil ettiği zihniyet, sadece Türkiye için değil, küresel güvenlik için de bir tehdit oluşturmaktadır."

"Bunu yalnızca Türkiye’nin sorunu olarak görmek büyük bir hata olur."

"Artık bu soykırım suçlusu Netanyahu’nun bölgeye, İsrail’e, Yahudi halkına ve tüm dünyaya verdiği zarara son vermek gerekmektedir."