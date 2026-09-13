Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki iki günlük temasları kapsamında Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriye-Türkiye ilişkileri, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliklerine dair kritik mesajlar verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SURİYE ZİYARETİ PLANLANMAKTADIR"

Ziyaretin diplomatik önemine dikkat çeken Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yapacağı ziyareti duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Bu açıdan da gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret büyük önem taşımaktadır."

SDG’NİN FESİH KARARINA DESTEK VE SAHA VURGUSU

YPG/SDG'nin kendini feshetme kararına değinen Fidan, bu adımın vakit kaybetmeden uygulamaya geçmesi gerektiğini vurguladı:

"YPG/SDG'nin kendini feshetmesi yönündeki deklerasyonu önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi, sahada hayata geçirilmesi gerekiyor."

"İSRAİL, SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYOR"

İsrail'in bölgedeki askeri hamlelerini ve politikalarını sert bir dille eleştiren Bakan Fidan, İsrail'in terörle mücadeleye zarar verdiğini belirtti. İsrail'in DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı destek sağladığını söyleyen Fidan, "Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz, kendileri de bunu inkar etmiyor. Temennimiz, Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış ve komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKÇE DERSİ VE TİCARİ ALTYAPI HAMLESİ

Suriye'deki eğitim müfredatına Türkçe dersinin eklenmesi tartışmalarına yanıt veren Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olması konusunda bir sıkıntı yok" diyerek konuyu netleştirdi.

İki ülke arasındaki ticari potansiyele de dikkat çeken Dışişleri Bakanı, iş insanlarının ve sanayicilerin bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de kalan Suriyelilerin kurduğu network'ün iki ülke ekonomisi için önemli bir zemin hazırladığını ifade etti.