Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını söyledi.

Bloomberg'e konuşan Bakan Fidan, Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" ifadeleriyle yanıt verdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez Trump ile görüştüğünü ve ABD liderinin her seferinde zirveye katılacağını söylediğini belirtti.

'AVRUPALILAR MESAJI ALDI'

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."