Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan’ın New Delhi şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ticaret, yatırım fırsatları ve savunma sanayi alanındaki işbirliği olanakları ele alındı.

Görüşme, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Fidan, özellikle iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, Güney Afrikalı Bakan Lamola da karşılıklı yatırımların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan soykırım davasındaki son durum da gündeme geldi. Görüşmede, davanın mevcut aşaması ve uluslararası toplumun bu süreçteki rolü değerlendirildi.

Sahra Altı Afrika’daki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye ve Güney Afrika'nın bölgesel işbirliği fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması adına Türkiye'nin katkılarının arttırılması gerektiğine değindi.