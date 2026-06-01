Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik temasın gündeminde bölgesel gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere süreci yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki bakan görüşmede son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldı. Tarafların bölgesel güvenlik ve istikrara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son aşama hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Diplomatik sürecin mevcut durumu ve bölgesel yansımalarının da değerlendirilen başlıklar arasında olduğu kaydedildi.

Türkiye ve İran arasındaki diplomatik temasların bölgesel konular başta olmak üzere çeşitli alanlarda sürdüğü belirtilirken, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.