Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Kahire'de gerçekleştirilen toplantıda, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile güncel konular masaya yatırıldı.

Bölgedeki son durumun değerlendirildiği görüşmede, taraflar çeşitli başlıklarda görüş alışverişinde bulundu. Toplantının, bölgesel istikrar ve iş birliği çabaları açısından önem taşıdığı belirtildi.