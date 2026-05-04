Hakan Fidan, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılan görüşmede, bölgedeki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle ABD ile İran arasındaki müzakereler ve bu sürecin bölgeye etkileri ele alındı. Görüşmenin, Türkiye ile Katar arasındaki yakın diplomatik temasların sürdüğünü ortaya koyduğu ifade edildi. Tarafların, bölgesel istikrar ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.