Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmeye Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe de katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından görüşmeye ilişkin yalnızca fotoğraf paylaşılırken, ele alınan başlıklara dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ankara'daki temasların, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliğinin ele alındığı diplomatik görüşmeler kapsamında gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.