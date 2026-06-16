Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanları Vladimir Medinski ve Igor Levitin ile görüştü.
Diplomatik temaslarını sürdüren Bakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Putin’in danışmanları Vladimir Medinski ve Igor Levitin’i ayrı ayrı kabul etti.
Görüşmelere ilişkin içeriğe dair ayrıntı paylaşılmazken, temasların Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler çerçevesinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Bakan Fidan’ın Moskova’daki temaslarını sürdürmesi bekleniyor.