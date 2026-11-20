Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestliği için eksik kalan 6 kritere ilişkin nihai taslak çalışmalarında bitirme aşamasına gelindiğini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Fidan, çalışmaların bütçeden sonra milletvekillerinin önüne geleceğini söyledi.

Vize sorununda nihai çözümün vize serbestliği anlaşmasını hayata geçirmek olduğunu belirten Fidan, taslakların Meclis’e sunulmasına ilişkin “İnşallah bütçeden sonra bu önünüze gelecek” dedi.

SCHENGEN BAŞVURULARINDA YÜZDE 85,4 KABUL

Fidan, 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki Schengen vizesi başvurularında kabul oranının yüzde 85,4 olduğunu bildirdi. Bu oranı, her 100 başvurunun yaklaşık 85’inin kabul edilmesi, yaklaşık 15’inin ise kabul edilmemesi olarak anlattı.

Vize başvurularında sıkıntılar yaşandığını ve bunları düzeltmeye çalıştıklarını söyleyen Fidan, Türkiye’de vizeye başvuran kişi sayısının da sürekli arttığını belirtti. Vatandaşların seyahat etmek, iş yapmak ve eğitim almak için başvurduğunu vurguladı.

AVRUPA’DAKİ GÖÇ TARTIŞMASINA İŞARET ETTİ

Türk vatandaşlarının genellikle Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi tercih ettiğini belirten Fidan, Avrupa’daki göç tartışmalarının vize başvurularına da yansıdığını savundu.

Fidan, “Avrupa’da vize konusunda, göç konusunda inanılmaz bir tartışma var. Bütün partiler, aşırı sağ partiler iktidara gelmesin diye şu anda göç konusunda bir rekabete girmiş durumdalar. Bundan vize için başvuranlar da etkileniyor” değerlendirmesinde bulundu.