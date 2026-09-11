Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün bahçesinde düzenlenen etkinlikte Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, kendisine verilen incir fidanını dikmek için hazırlanan çukura yerleştirdi. Ancak fidanın saksısından çıkarılmadan çukura konulması üzerine çevredeki görevliler bakanı uyardı.

‘ÇIKARILTILMASI DAHA UYGUN’

Uyarı sonrası Yumaklı, bunun doğru yöntem olup olmadığını TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay’a sordu. Atalay’ın fidanın saksısından çıkarılmasının daha uygun olacağını belirtmesinin ardından fidan yeniden çıkarıldı ve saksısından ayrılarak toprağa dikildi.

SORUMLULUK PROTOKOL EKİBİNE YÜKLENDİ

Etkinlik sırasında yaşananlar kamuoyunda gündem olurken, olayın Bakanlık bünyesinde de bir karşılığı olduğu iddia edildi. Tarımdan Haber’in edindiği bilgilere göre, Bakanın programında gerekli ön kontrollerin yapılmaması nedeniyle protokol ekibinde görev yapan Süleyman Kaplan görevinden uzaklaştırıldı. Daha önce Bakanlığın Özel Kalem biriminde görev yapan Kaplan’ın, daha sonra Bakan Yumaklı’nın protokol ekibine dahil edildiği belirtildi.

Kaplan’ın görevden uzaklaştırılmasında, fidan dikim etkinliğinde gerekli hazırlıkların önceden kontrol edilmemesi ve saksısından çıkarılmamış fidanın Bakan’a verilmesinin engellenememesinin etkili olduğu aktarıldı.

PROGRAM ÖNCESİ KONTROL YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığında, Bakanın katılacağı etkinliklerin önceden incelenmesine yönelik protokol uygulamasının Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde hayata geçirildiği belirtildi.

Daha önce iki kişiden oluşan protokol ekibinin zaman içinde altı personele çıkarıldığı ifade edildi. Ekip, Bakanın katılacağı programa önceden giderek alanı ve hazırlıkları kontrol ediyor.

Açılış, yemekli organizasyon, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerde programın akışı ile alandaki hazırlıklar Bakan gelmeden önce inceleniyor. Uygulamayla program sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların önceden belirlenerek giderilmesi hedefleniyor.