Sosyal medyada 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunulmasını engelleyen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yeni kurallara ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, çocuklar arasında yalnızca 15-18 yaş grubundakilerin hesap açabileceğini belirterek, “15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek” dedi. Platformlar ayrıca kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak. MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027 Düzenleme kapsamında yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulaması zorunlu olacak. Mevcut hesapların da zorunlu yaş doğrulama işlemini 31 Mart 2027’ye kadar tamamlaması gerekecek. Göktaş, yaş doğrulamasında yalnızca “http://turkiye.gov.tr” adresi ile resmi e-Devlet uygulamasının kullanılacağını bildirdi. Bunların dışındaki hiçbir adres veya uygulamadan yaş doğrulaması yapılamayacak. Düzenlemenin amacına ilişkin Göktaş, “Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı.

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