CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Tanal, Bakan Göktaş’ın ekonomik boykota yönelik açıklamalarına tepki göstererek, çifte vatandaşlık durumunu gündeme getirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, “Biz emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen bir milletiz. Bu ülkenin değerlerine ve emeğine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları; alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir!



Türkiye’nin emeğine, kazanımlarına ve geleceğine doğrudan zarar veren bu hareket,… pic.twitter.com/ClqTWSLTs2 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) April 1, 2025

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanal, Göktaş’ın hem Belçika hem de Türkiye vatandaşı olduğuna dikkat çekti. Tanal, “Yerli ve millilik dersi veren bakana bakın! Eşiniz ve çocuklarınızla hem Belçika hem Türkiye vatandaşısınız. Çifte vatandaşlıkla koltuk kapıp, sonra halkı millilikle sınav ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.