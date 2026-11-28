Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan minibüsle dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saatler süren endişeli bekleyiş, kafileden sevindirici haberin gelmesiyle sona erdi.

13 KİŞİNİN TAMAMI SAĞ SALİM BULUNDU

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileyle bir süre iletişim kurulamaması üzerine ilgili kurumlara haber verildi.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat sağlanamadığı belirtildi. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüse ulaştı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve görevli personeli taşıyan aracın bataklığa saplandığını açıkladı. Bakan Göktaş, araçtaki 13 kişinin tamamının sağ salim bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, kayıp kız çocuklarının bulunduğu haberini aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çocukların sağ salim bulunduğunu öğrenen Göktaş'ın büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Sevindirici haber karşısında duygulanan Bakan Göktaş, eliyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına hakim olamadı.